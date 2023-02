Echos du Soleil Levent – Acte 1 + 2 (Neko Light Orchestra) SALLE PLEYEL, 4 juin 2023, PARIS.

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

BLUE NEKO ET BLEU CITRON (2-1095780/3-1095781) PRESENTENT : ce concert. ECHOS DU SOLEIL LEVANT – ACTE 1 & 2

Echos du Soleil Levant – Concert Miyazaki et Animation Japonaise

Concert hommage aux plus belles musiques et chansons des chefs d’œuvres du cinéma d’animation japonais. Films d’Hayao Miyazaki (PRINCESSE MONONOKE, TOTORO, CHIHIRO, PORCO ROSSO, LE CHATEAU AMBULANT…) du Studio Ghibli (LE TOMBEAU DES LUCIOLES, ARRIETTY, SOUVENIRS DE MARNIE..) et autres chefs d’oeuvres (AKIRA, YOUR NAME, GHOST IN THE SHELL, PAPRIKA, LES ENFANTS LOUPS…). Un voyage et une bulle d’émotion rare, au coeur des univers musicaux de Joe Hisaishi, et de tous les compositeurs qui ont oeuvré pour ces chefs d’oeuvres du cinéma d’animation Japonais.

Durée : 3H00 avec entracte

Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens compositeurs, creìeì aÌ Toulouse en 2011.

Orchestre de rock meìlodique speìcialiseì dans les reì-interpreìtations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.

Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Creìeì par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre » et ré-interprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de creìation de versions ineìdites.

ApreÌs des deìbuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions «geek», le groupe a rapidement trouveì sa place dans des salles de cineìma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.

Après 300 concerts et 300000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

