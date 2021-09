‘Échos du Soleil Levant’ Acte I Clermont-Ferrand, 2 octobre 2021, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Hommage aux plus grandes musiques et chansons des films du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki, d’Isao Takahata et de l’animation japonaise au cinéma (“Akira”, “Ghost in the Shell », « le Tombeau des Lucioles », « Your Name »,…).

+33 6 42 23 33 66

