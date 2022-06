Echos du Soleil Levant, Acte 1 – Neko Light Orchestra, 16 octobre 2022, .

Echos du Soleil Levant, Acte 1 – Neko Light Orchestra

2022-10-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-16

14.8 45.8 Créé en janvier 2014 pour la sortie du dernier film en date du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki « le Vent se Lève » le concert s’est d’abord joué beaucoup en salle de cinéma sur tout le territoire, des conventions en France, Belgique, Suisse et jusqu’au Japon, avant de trouver la voie des salles de concerts plus traditionnelles.



Depuis 2018 le concert s’est ouvert sur les chefs d’oeuvres de l’animation japonaise autres que ceux du Studio Ghibli comme Akira, Ghost in the shell, Your name, qui permettent une orchestration et une variété dans le concert toujours plus grandiose.



Côté Studio Ghibli, le concert explore les grands chefs d’oeuvres du maître Miyazaki comme « Le Château dans le ciel », « Porco Rosso », « Le Voyage de Chihiro », « Totoro »… fait la part belle au film « Arrietty » et rend un hommage en émotion au cinéma du regretté Isao Takahata (Pompoko, Omoide Porororo, et surtout Le Tombeau des Lucioles).



Le Neko Light Orchestra est un collectif de musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Il s’agit d’un orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire qui s’est fait grandement remarquer grâce à la formation « Echos de La Vallée du Vent », hommage aux musiques des films d’animations des maîtres Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Le groupe s’illustre également dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, ou des séries comme Game of Thrones ou Dr Who et met en exergue les univers musicaux des grands classiques du cinéma comme les films de Quentin Tarantino. Après avoir parcouru toutes les conventions des Cultures de l’Imaginaires comme Japan Expo Paris, Toulouse Game Show, Polymanga Montreux, Made In Asia Bruxelles mais aussi le Japon en 2015 pour le festival Haneda , le groupe se produit également en salles de cinémas (Grand Rex ou Gaumont Opéra à Paris, Gaumont Wilson à Toulouse..), a monté sa propre boite de production et propose avec toujours plus de succès ces concerts ‘Tribute’ originaux en salle de spectacle comme le Trianon, l’Elysée Montmartre à Paris, la Halle aux Grains de Toulouse, la Laiterie à Strasbourg, le Liberté à Rennes…



Mêlant exigence musicale, finesse, puissance rock, liberté totale de création et passion, Neko Light Orchestra s’est imposé dans le paysage musical comme un ovni des Cultures de l’Imaginaires qui plaît autant aux aficionados qu’au grand public et continue son chemin avec plus de 300 concerts à son actif, des albums de compositions et toujours de nouveaux projets pour les 18 musiciens du collectif.

