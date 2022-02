Echos du Soleil Levant Acte 1 le Silo, 10 avril 2022, Marseille.

BLUE NEKO – Booking & Prod. présente : ECHOS DU SOLEIL LEVANT Acte 1 The Neko Light Orchestra MARSEILLE Cepac Silo Samedi 10 Avril 2022 à 20H Créé en janvier 2014 pour la sortie du dernier films en date du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki “le Vent se Lève” le concert s’est d’abord joué beaucoup en salle de cinéma sur tout le territoire, des conventions en France, Belgique, Suisse et jusqu’au Japon, avant de trouver la voie des salles de concerts plus traditionnelles. Depuis 2018 le concert s’est ouvert sur les chefs d’oeuvres de l’animation japonaise autres que ceux du Studio Ghibli comme AKIRA, GHOST IN THE SHELL, YOUR NAME, qui permettent une orchestration et une variété dans le concert toujours plus grandiose. Côté Studio Ghibli, le concert explore les grands chefs d’oeuvres du maître Miyazaki comme LE CHATEAU DANS LE CIEL, PORCO ROSSO, LE VOYAGE DE CHIHIRO, TOTORO… fait la part belle au film ARRIETTY et rend un hommage en émotion au cinéma du regretté Isao Takahata (POMPOKO, OMOIDE PORORORO, et surtout LE TOMBEAU DES LUCIOLES) Durée du concert : 1H45

