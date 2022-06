Echos du Petit Sorcier – Neko Light Orchestra, 16 octobre 2022, .

Echos du Petit Sorcier – Neko Light Orchestra

2022-10-16 16:00:00 – 2022-10-16

Echos du Petit Sorcier est un concert ré-interprétant les plus belles musiques de la saga cinématographique « Harry Potter », composées par l’immense John Williams, Nicolas Hopper ou encore le français Alexandre Desplat.



Ce spectacle saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde. Durant 1h30, admirez sur scène, quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe, batterie, percussions, le tout accompagné de voix envoutantes.



Les musiciens, costumés dans les tons de la saga, vous feront vibrer à travers ce concert participatif, vivant et rythmé.



—



Neko Light Orchestra est un collectif de 22 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011.



Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.



Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones,les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock « qui se prend pour un orchestre » et ré-interprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.



Après des débuts dans des conventions des Cultures de L’Imaginaire et des conventions « geek », le groupe a rapidement trouvé sa place dans des salles de cinéma puis, dans les plus belles salles de concerts en France et à l’étranger.



Après 300 concerts et 300000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.

dernière mise à jour : 2022-03-09 par