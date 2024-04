Échos du Petit Sorcier Concert L’Alizé Guipavas, samedi 13 avril 2024.

Découvrez ce concert qui réinterprète les plus belles musiques de la saga cinématographique « Harry Potter », composées par l’immense John Willliams, Nicolas Hopper ou encore le français Alexandre Desplat.

Ce spectacle saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde. Durant 1h30, admirez sur scène, quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe,batterie, percussions, le tout accompagné de voix envoutantes.

Les musiciens, costumes dans les ton de la saga, vous feront vibrer à travers ce concept participatif, vivant et rythmé.

Informations pratiques

Durée 1h30

Placement assis numéroté.

Organisé par Arsenal Productions. .

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe

Guipavas 29490 Finistère Bretagne

L’événement Échos du Petit Sorcier Concert Guipavas a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole