Echos du Petit Sorcier comet – palais des congrès Nancy, samedi 16 mars 2024.

Echos du Petit Sorcier Echos du Petit Sorcier est un concert réinterprétant les plus belles musiques de la saga cinématographique « Harry Potter », composées par l’immense John Williams, Nicolas Hopper Samedi 16 mars, 15h30 comet – palais des congrès 19 à 45€

encore le français Alexandre Desplat.

Ce spectacle saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde. Durant 1h30, admirez sur scène, quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe, batterie, percussions, le tout accompagné de voix envoutantes.

Les musiciens, costumes dans les tons de la saga, vous feront vibrer à travers ce concert participatif, vivant et rythmé

comet – palais des congrès 1 rue du président Robert Schuman Nancy 54100