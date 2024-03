ECHOS D’HYRULE THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 17 novembre 2024.

Concert tribute sur les univers de la saga vidéoludique The Legend of Zelda Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Du tout premier Zelda à Breath of The Wild en passant par Ocarina of Time , venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.Le Neko Light Orchestra est un collectif de 20 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011. Orchestre de rock mélodique spécialisé´ dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Créé par Nicolas Chaccour, le collectif a rapidement pris cette forme de groupe de rock qui se prend pour un orchestre et réinterprète de nombreuses musiques, mais toujours dans un souci de création de versions inédites.Après plus de 400 concerts et 400 000 spectateurs, le groupe cultive sa singularité, toujours avec un franc succès auprès du public.Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 29.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-11-17 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33