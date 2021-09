Echos des Pays d’Oc : journée occitane à la Médiathèque de Noueilles Salle des fêtes de Noueilles, 18 septembre 2021, Noueilles.

Echos des Pays d’Oc : journée occitane à la Médiathèque de Noueilles

Salle des fêtes de Noueilles, le samedi 18 septembre à 16:00

_En partenariat avec la Médiathèque départementale, la Médiathèque de Noueilles invite à une après-midi et une soirée d’animations autour du patrimoine et de la culture des Pays d’Oc : traditions campanaires, langue occitane, musique, conférence, conte, atelier enfants …_ **_le samedi 18 septembre à partir de 16 h 15._** **Au programme :** **16 h 15 : volée tournante** d’accueil, par Daniel et Vivian (sous réserve) **16 h 30 : atelier enfants & jeune**s animés par Miquèl Poletto : découverte langue et culture occitanes (à partir de 5 ans) **17 h 00 : conférence,** par Miquèl Pedussaud : “Une expérience de traduction : de l’italien à l’occitan, le _Marcovaldo_ d’Italo Calvino” + Dédicaces **18 h 15 :** (re)volée tournante puis **remise des recueils et CD aux lauréats du concours de nouvelles 2021 du Lecteur du Val** et lancement de l’édition 2022 **19 h 00 : pause repas** au camion RestOPaf : pizzas, burgers, glaces d’Auragne (réservations préalables très fortement recommandées > avant mardi 14 sept. par sms au 06 30 57 35 41 **20 h 30 : spectacle** : _”L’Occitanie pour les nuls”_ par Florant Mercadier / Offert par le Conseil départemental de la Haute-Garonne Passe sanitaire nécessaire pour la conférence et le spectacle. Port du masque, distanciation, gel hydroalcoolique… en intérieur et extérieur, tout au long de l’après-midi et de la soirée. Café/thé/infusion à dispo. Mieux vaut prévoir votre gobelet ! **Les inscriptions** (à l’adresse [info@noueilles.fr](mailto:info@noueilles.fr)) pour l’atelier, la conférence et le spectacle sont nécessaires, et seront prises dans l’ordre d’arrivée (nombre de places limité)

Entrée libre

Animations autour du patrimoine et de la culture d’Occitanie : traditions campanaires, langue occitane, atelier, conférence, écriture, théâtre……

Salle des fêtes de Noueilles noueilles Noueilles Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T22:30:00