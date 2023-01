ECHOS DE LA VALLÉE DU VENT (NEKO LIGHT ORCHESTRA) Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

ECHOS DE LA VALLÉE DU VENT (NEKO LIGHT ORCHESTRA) Toulouse, 5 février 2023, Toulouse . ECHOS DE LA VALLÉE DU VENT (NEKO LIGHT ORCHESTRA) 11 Place Dominique-Martin Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse Haute-Garonne

2023-02-05 20:00:00

HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Toulouse

Haute-Garonne Un voyage musical d’1h50, familial et très dynamique dans lequel le Neko Light Orchestra ré-interprète en version longue les medleys suivants : NAUSICAA DE LA VALLÉE DU VENT, LE CHATEAU DANS LE CIEL, MON VOISIN TOTORO, KIKI’S DELIVERY SERVICE, PORCO ROSSO, PRINCESSE MONONOKE, LE VOYAGE DE CHIHIRO, LE CHATEAU AMBULANT, PONYO SUR LA FALAISE, LE VENT SE LÈVE. Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais. nekolightorchestra@gmail.com +33 5 61 38 57 71 http://nekolightorchestra.festik.net/toulouseevv23 HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

