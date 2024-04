Échos de la terre du milieu et de Westeros L’Alizé Guipavas, samedi 13 avril 2024.

Échos de la terre du milieu et de Westeros L’Alizé Guipavas Finistère

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson « Seigneur des Anneaux » créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte « Game of Thrones ». Sur scène piano, violon, flûte traversière, violoncelle, alto, guitare électrique, basse, moog, percussions, batterie, chanteuse lyrique, choeurs.

Un voyage musical rare aux émotions diverses. L’orchestre rock propose des interprétations tantôt mélodiques, symphoniques, tantôt très rock. Des contrées Hobbit au Mordor, des cavaliers du Rohan aux alarmes du Gondor, toutes les émotions sont représentées jusqu’en terre de Westeros avec une parenthèse de 35 minutes consacrée aux musiques de la série culte du Trône de Fer.

Informations pratiques

Organisé par Arsenal Productions.

Assis placement numéroté .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe

Guipavas 29490 Finistère Bretagne

L’événement Échos de la terre du milieu et de Westeros Guipavas a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole