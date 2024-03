Echos de la Terre du Milieu et de Westeros comet – palais des congrès Nancy, samedi 16 mars 2024.

Echos de la Terre du Milieu et de Westeros est un concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson « Seigneur des Anneaux » Samedi 16 mars, 20h30 comet – palais des congrès 19 à 45€

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte « Game of Thrones ».

Sur scène : piano, violon, flûte traversière, violoncelle, alto, guitare électrique, basse, moog, percussions, batterie, chanteuse lyrique, choeurs.

Un voyage musical rare aux émotions diverses. L’orchestre rock propose des interprétations tantôt mélodiques, symphoniques, tantôt très rock. Des contrées Hobbit au Mordor, des cavaliers du Rohan aux alarmes du Gondor, toutes les émotions sont représentées jusqu’en terre de Westeros avec une parenthèse de 35 minutes consacrée aux musiques de la série culte du Trône de Fer.

comet – palais des congrès 1 rue du président Robert Schuman Nancy 54100