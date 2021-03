Paris Mairie du 18e arrondissement Paris Échos de la Commune Mairie du 18e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Échos de la Commune Mairie du 18e arrondissement, 31 mars 2021-31 mars 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

Une balade historique et musicale dans le Montmartre de Louise Michel. Échos de la Commune est une balade sonore immersive à suivre dans les rues de Montmartre ou depuis la tranquillité de son salon. La balade retrace l’histoire de la Commune dans le XVIIIe arrondissement autour du patrimoine matériel et immatériel lié à cette révolte, en mêlant récits et musique urbaine. Le podcast sera disponible sur Youtube, Deezer et Spotify. Avec les voix de Dominique Collignon-Maurin, Yasmine Lavoine et Barbara Bouley. Écrit et réalisé par Manola Bouley et Timothée Peignier avec le soutien de la Mairie du 18e arrondissement, de la Mairie de Paris et de la MGI Animations -> Conférence / Débat Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin Paris 75018

12 : Jules Joffrin (43m) 4 : Simplon (344m)

