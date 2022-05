ÉCHOS DE FANTASY

ÉCHOS DE FANTASY, 18 mai 2022, . ÉCHOS DE FANTASY

– Pourquoi Robb Stark tenait-il tant à s’allier aux Frey des Jumeaux ? Les femmes guerrières ont-elles vraiment existé ? Quelles forces symboliques se cachent sous les couleurs des maisons de Poudlard ? Les nains d’Erebor étaient-ils fans d’ArtDéco ?… Décodez les mystères de vos sagas préférées tout en plongeant dans l’Histoire de la ville rose ! Cette visite guidée prend pour point de départ des éléments incontournables de ces grandes sagas d’heroïc fantasy afin de vous faire (re)découvrir Toulouse, son histoire et son patrimoine. Nouveauté proposée par Séverine, coup de cœur de l’équipe ! Vous aimez Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Games of Thrones ? Cette visite est faite pour vous. Pourquoi Robb Stark tenait-il tant à s’allier aux Frey des Jumeaux ? Les femmes guerrières ont-elles vraiment existé ? Quelles forces symboliques se cachent sous les couleurs des maisons de Poudlard ? Les nains d’Erebor étaient-ils fans d’ArtDéco ?… Décodez les mystères de vos sagas préférées tout en plongeant dans l’Histoire de la ville rose ! Cette visite guidée prend pour point de départ des éléments incontournables de ces grandes sagas d’heroïc fantasy afin de vous faire (re)découvrir Toulouse, son histoire et son patrimoine. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville