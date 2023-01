Echos Aix-en-Provence, 28 février 2023, Aix-en-Provence . Echos 29 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Le Cube Théâtre Antoine Vitez Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Bouches-du-Rhône EUR Créer un spectacle en trois semaines avec une trentaine d’étudiants répartis sur l’ensemble des métiers du théâtre (acteurs, scénographes, constructeurs, créateurs sonores, créateurs lumières, régisseurs plateau, son, lumière, documentaliste, assistants, médiateurs, producteurs…)

Chaque année, la section Arts de la scène d'Aix-Marseille Université confie à un ou une metteur en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants dans des conditions professionnelles. Le défi est de taille !

