33650 Cabanac-et-Villagrains Venez découvrir un concert de 4 chorales au sein de l’église de Cabanac :

– Voix sans Cible de Cabanac et Villagrains

– Les Cols Verts de Aigues Mortes

– Adizhatz de Gujan Mestras

– Chorale des 2 Rives de Cadillac +33 6 10 89 99 94 Association des Jeunes musicos pixabay

