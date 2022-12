Échoppes en fête | Ateliers cuisine, impressions, histoire Issigeac Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Échoppes en fête | Ateliers cuisine, impressions, histoire Issigeac, 21 décembre 2022

Dordogne Issigeac Participez aux ateliers gratuits de Noël sur inscription :

Galerie Origine de 11h à 12h : Ateliers enfants de la Préhistoire au monde Romain

Coloratura de 15h à 16h : Impressions au tampon d’étiquettes cadeaux

