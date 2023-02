Mabe création de lumières Echoppe GRAAL La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Mabe création de lumières Echoppe GRAAL, 1 avril 2023, La Rochelle. Mabe création de lumières 1 et 2 avril Echoppe GRAAL Rencontre avec un créateur de luminaires Echoppe GRAAL 19 rue des Cloutiers La Trompette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir la création de lampes et l’utilisation de matières originales telle que la poche ostréicole ou la récupération de bois.

Que ce soit par le croquis ou par l’utilisation de la DAO, je vous montrerai comment la matière m’a inspirée, par ses contraintes, et a donné les différents modèles exposés.

Chaque luminaire doit être pensé également dans le temps, par une réflexion de l’emploi durable du produit. C’est à dire : démontable, recyclable ou réparable.

La réparation est également une valeur importante pour notre avenir à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 mabe création

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Echoppe GRAAL Adresse 19 rue des Cloutiers La Trompette Ville La Rochelle lieuville Echoppe GRAAL La Rochelle Departement Charente-Maritime

Echoppe GRAAL La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/

Mabe création de lumières Echoppe GRAAL 2023-04-01 was last modified: by Mabe création de lumières Echoppe GRAAL Echoppe GRAAL 1 avril 2023 Echoppe GRAAL La Rochelle La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime