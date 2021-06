Echoes Of New Morning, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 20h à 22h

payant

ALLSTARS – 5 (½) years Birthday Party ! (DAYTON – PHILADELPHIA – DETROIT)

Enrayée par la crise sanitaire en décembre 2020, la plus grosse machine funk parisienne, ECHOES OF, revient enfin pour célébrer les 5 années (et demi !) de sa fameuse résidence « Funk & The City » au New Morning !

Après avoir développé ses collaborations « Funk with Legends » (Howard Johnson, Junior, Marva King) et profité des confinements pour mettre en chantier ses premières compositions originales, ECHOES OF se replonge dans la frénésie des villes américaines du Funk (Dayton, Detroit et Philadelphia) pour un best of complètement fou agrémenté d’inédits !

Echoes Of, c’est un groupe de 9 musiciens de haut vol qui se propose d’explorer et d’illustrer le son des villes emblématiques du funk entre 1975 et 1985. A chaque projet, la ville et le répertoire de reprises mis en lumière changent, un chanteur différent venant les rejoindre pour en devenir « l’ambassadeur ».

Depuis quatre ans, Echoes Of chamboulent ainsi la scène funk parisienne dans le cadre d’une résidence mensuelle inédite au New Morning. Avec comme écrin le célèbre club de la capitale, Echoes Of s’est développé de manière fulgurante. S’en suivent des résidences trimestrielles à Londres dans la plus grosse soirée funk de la ville « The South London Soul Train Party » ou encore la journée thématique « Libère Ton Funk » au Ground Control à Paris et des passages à Nantes, Rennes, Grenoble, Lyon. Un concept en perpétuelle expansion qui ne cesse de se renouveler par l’ajout de nouvelles villes au répertoire.

Pour l’heure Echoes Of existe aux couleurs de : CHICAGO (Chaka Khan, Earth Wind and Fire, Omni), DETROIT (One Way, Bohannon, Carl Carlton), LOS ANGELES (Teena Marie, Rose Royce, Taste of Honey), MINNEAPOLIS (Prince, The Time, André Cymone), WASHINGTON (Trouble Funk, Soul Searchers, Chuck Brown), PHILADELPHIA (O’Jays, Teddy Pendergrass, Bunny Sigler), DAYTON (Ohio Players, Sun, Lakeside), MIAMI (KC & The Sunshine Band, Gwen McCrae, T-Connection), SAN FRANCISCO (Con Funk Shun, Maze, Larry Graham). Bientôt NEW ORLEANS, MEMPHIS, ATLANTA, NEW YORK et d’autres villes internationales comme LONDON, TOKYO, RIO, PARIS.

Bien plus qu’un simple cover band, Echoes Of est passé maître dans l’art de la reprise au point d’être repéré et sollicité par des chanteurs emblématiques de l’âge d’or du funk. De passage en Europe, ces artistes de renommée internationale tels que Howard Johnson, Junior Giscombe, Marva King et bientôt Steve Arrington, viennent chercher le son et l’esprit d’Echoes Of pour les accompagner sur scène !

New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210619-5013-funk-and-the-city-echoes-of.html

Date complète :

