ECHOES OF ALLSTARS ! New Morning Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h30 à 00h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 18 EUR

Retrouvez la plus grosse machine funk parisienne, ECHOES OF, pour célébrer les 8 ans de leur fameuse résidence « Funk & The City » au New Morning !

FUNK AND THE CITY : LES 8 ANS – ECHOES OF ALLSTARS !

Après avoir développé de nouvelles collaborations internationales avec Kyoto Jazz Massive et enregistré leurs premières compositions en tant que Jéroboam sur le label Space Grapes, ECHOES OF se replonge dans la frénésie des villes du Funk pour un best of complètement fou ! ECHOES OF est l’une des plus grosses machines funk actuelles de la scène française. En 7 ans de concerts incessants, ils se sont faits une incroyable réputation entre Paris et Londres avec leur résidence Funk & The City au New Morning et la South London Soul Train Party au Bussey Building.

Avec leur concept inédit d’hommage aux villes américaines du Funk, ils font sonner en live les répertoires emblématiques des années 70-80 venant de Detroit, Washington, Dayton, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Minneapolis, Atlanta et Memphis. Pour chaque ville, un répertoire, une esthétique et un un chanteur qui prend les commandes de sa ville et en devient l’ambassadeur.

La saison 2023-24 marque le début d’une nouvelle ère pour ECHOES OF avec la sortie de plusieurs compositions originales sur divers labels comme CHUWANAGA, des collaborations avec KYOTO JAZZ MASSIVE, mais aussi la nouvelle émanation d’ECHOES OF, aka JEROBOAM, signé sur le label de Danilo Plessow, SPACE GRAPES, avec 2 maxis sortis en vinyle et sold out au cours de l’année.

== Line up ==

​​​​​​​Carel Cléril (Basse), Jeeb’s Paliès (Batterie), Emilien Gillan (Guitare), Kevin le Bellec (Guitare), Eli Frot (Claviers), Sebastien Betancur (Percussions), Jean Bon « Bidou » (Trompette), Adélaïde Songeons (Trombone), Paul de Remusat (Saxophone), Indy Eka (Voix), Kissia San (Voix), Wolfram Wright (Voix), Agyei Osei (Voix), Natalie Nova (Voix), Dalenda Melodie Sina (Voix), Malca (Voix), Emma Lamadji (Voix), Natacha Jeunet (Voix)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

