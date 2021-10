Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Écho, Narcisse et l’Art d’aimer Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Écho, Narcisse et l’Art d’aimer Philharmonie de Paris, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Doté d’une beauté exceptionnelle, Narcisse repousse avec indifférence le désir de la nymphe Echo… … Désespérée, cette dernière invoque la déesse de la vengeance. Le destin du bel éphèbe tourne alors au tragique. Présentée par l’Ensemble Intercontemporain, cette opérette contemporaine inspirée des Métamorphoses et de L’Art d’Aimer d’Ovide place la jeune nymphe au cœur du spectacle pour nous parler de l’irrésistible force de l’amour. Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22930 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

