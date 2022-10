Echo Errance – Cie Aile Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre 3 rue George Sand Indre La Compagnie Aile, fondée à Eguzon-Chantôme en 2021, rassemble Tiphaine Babin, Marie Lassort et

Mélodie Vidalain autour d’Hassen Ben Gharbia, danseur-chorégraphe-musicien à la croisée des univers

contemporains, traditionnels et sacrés.

Cette première création, accueillie en résidence à Eguzon avec le soutien de la mairie, est née d’une

envie partagée de réunir les potentiels et sensibilités de chacun·e dans un travail de mouvement

approfondi qui fait écho aux choix musicaux.

Echo Errance s’est construite comme une sculpture taillée dans une matière brute jusqu’à ce qu’une

évidence s’impose… La Compagnie Aile, originaire d’Éguzon, vous propose le spectacle « Echo Errance ». tourisme@cc-valleedelacreuse.fr +33 2 54 47 43 69 echo-errance-cie-aile

