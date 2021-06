Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde ECHO : Bruno David « A l’aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre ? » Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

ECHO : Bruno David « A l’aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre ? » Station Ausone, 28 juin 2021-28 juin 2021, Bordeaux. ECHO : Bruno David « A l’aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre ? »

Station Ausone, le lundi 28 juin à 18:00

**/!\ Les rencontres ECHO de retour en présentiel !** Rencontre avec Bruno David, paléontologue et biologiste, président du Muséum national d’Histoire naturelle autour de son livre **« A l’aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre ? »** (Ed. Grasset – 06/01/2021) Alors que les effets du réchauffement climatique se font désormais ressentir, Bruno David expose les dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, comme la disparition de nombreuses espèces qui signe le commencement d’une sixième extinction. Il met en cause la surconsommation croissante d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie dépend aussi de l’équilibre des écosystèmes. ©Electre 2021 Entretien avec Raphaël Dupin, directeur général de Cap Sciences. En partenariat avec la Librairie Mollat. RDV le lundi 28 juin à 18h à la Station Ausone de la Librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée à 97 personnes). L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous sur la page Facebook de Cap Sciences ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Et retrouvez le replay de la rencontre sur notre Playlist Echo YouTube.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée à 97 personnes).

Rencontre avec Bruno David, paléontologue et biologiste, président du Muséum national d’Histoire naturelle autour de son livre « A l’aube de la 6e extinction : comment habiter la Terre ? » Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T18:00:00 2021-06-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la vieille tour, bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux