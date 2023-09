Le Programme de la Semaine du développement durable Échiré, 16 septembre 2023, Échiré.

Échiré,Deux-Sèvres

Les commissions développement durable des communes d’Echiré, Saint-Gelais et Saint-Maxire vous proposent une semaine d’animations pour apprendre à préserver la biodiversité, réduire nos consommations et diminuer nos productions de déchets.

Trois thématiques regroupant différents ateliers et conférences :

– La réduction des consommations – Energie – Energie renouvelables

– La réduction des déchets – Réparation – Recyclage

– La préservation de la biodiversité

16-17 / 09 : Circuit cyclable éphémère balisé sur les 3 communes ( La Futaie à St-Gelais, Place des Halles à Echiré, Salle des fêtes à St-Maxire )

Retrouvez tout le programme sur :

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/semaine-du-developpement-durable-echire-saint-gelais-saint-maxire-1/index.html.

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The sustainable development commissions of the communes of Echiré, Saint-Gelais and Saint-Maxire are organizing a week of events to learn how to preserve biodiversity, reduce consumption and cut waste production.

Three themes grouping together different workshops and conferences:

– Reducing consumption – Energy – Renewable energies

– Waste reduction – Repair – Recycling

– Preserving biodiversity

16-17 / 09 : Ephemeral cycling circuit marked out on the 3 communes ( La Futaie in St-Gelais, Place des Halles in Echiré, Salle des fêtes in St-Maxire )

Find the full program on :

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/semaine-du-developpement-durable-echire-saint-gelais-saint-maxire-1/index.html

Los comités de desarrollo sostenible de los municipios de Echiré, Saint-Gelais y Saint-Maxire organizan una semana de actos para aprender a preservar la biodiversidad, reducir el consumo y disminuir los residuos.

Tres temas que abarcan diferentes talleres y conferencias:

– Reducir el consumo – Energía – Energías renovables

– Reducir los residuos – Reparar – Reciclar

– Preservar la biodiversidad

16-17 / 09 : Itinerario ciclista efímero señalizado en los 3 municipios ( La Futaie en St-Gelais, Place des Halles en Echiré, Salle des fêtes en St-Maxire )

Para consultar el programa completo, visite

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/semaine-du-developpement-durable-echire-saint-gelais-saint-maxire-1/index.html

Die Ausschüsse für nachhaltige Entwicklung der Gemeinden Echiré, Saint-Gelais und Saint-Maxire bieten Ihnen eine Woche lang Animationen an, in denen Sie lernen können, die biologische Vielfalt zu erhalten, unseren Verbrauch zu reduzieren und unsere Abfallproduktion zu verringern.

Drei Themenbereiche fassen verschiedene Workshops und Vorträge zusammen:

– Die Verringerung des Verbrauchs – Energie – Erneuerbare Energien

– Die Reduzierung von Abfällen – Reparatur – Recycling

– Die Erhaltung der biologischen Vielfalt

16-17 / 09: Markierter temporärer Fahrradweg in den drei Gemeinden (La Futaie in St-Gelais, Place des Halles in Echiré, Salle des fêtes in St-Maxire)

Das gesamte Programm finden Sie auf :

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/semaine-du-developpement-durable-echire-saint-gelais-saint-maxire-1/index.html

