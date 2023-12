Conférence : « histoire de la Mothe de Baussay et de la Mothe Chandeniers » echevinage Loudun, 1 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

conférence de Thérèse de la Plane, chercheur en histoire.

Histoire de la Mothe de Baussay et de la Mothe Chandeniers : du Moyen-Age à l’incendie de 1932, trois familles (noblesse d’épée, noblesse de robe, bourgeoisie-noblesse d’Empire..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. EUR.

echevinage rue du relandais

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



lecture by Thérèse de la Plane, history researcher.

History of La Mothe de Baussay and La Mothe Chandeniers: from the Middle Ages to the fire of 1932, three families (noblesse d’épée, noblesse de robe, bourgeoisie-noblesse d’Empire.

conferencia de Thérèse de la Plane, investigadora de historia.

Historia de La Mothe de Baussay y La Mothe Chandeniers: desde la Edad Media hasta el incendio de 1932, tres familias (noblesse d’épée, noblesse de robe, bourgeoisie-noblesse d’Empire.

vortrag von Thérèse de la Plane, Geschichtswissenschaftlerin.

Geschichte von La Mothe de Baussay und La Mothe Chandeniers: vom Mittelalter bis zum Brand von 1932, drei Familien (Schwertadel, Robenadel, bürgerlich-adliger Reichsadel.

