Itinéraire d’un calligraphe passionné Echevinage de Saint-Amand-les-Eaux, 13 mai 2023, Saint-Amand-les-Eaux. Itinéraire d’un calligraphe passionné Samedi 13 mai, 18h30 Echevinage de Saint-Amand-les-Eaux Libre et gratuit pour tous A l’occasion de sa résidence d’artiste, Benoit Furet, calligraphe professionnel, partagera son expérience lors d’une conférence au sein de l’Echevinage. Il fera découvrir au public son parcours atypique d’artiste du « Bel écrit », nourri de plus de 20 ans d’expérience et de rencontres à travers le monde. Echevinage de Saint-Amand-les-Eaux 67 grand place 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Faubourg de Tournai Nord Hauts-de-France 0327224963 http://www.saint-amand-les-eaux.fr https://www.facebook.com/mairie.saint.amand.les.eaux/ [{« type »: « phone », « value »: « 0327224963 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@saint-amand-les-eaux.fr »}] Monument historique, vestige de l’abbaye bénédictine disparue. Ancienne entrée principale de la cour. Lieu judiciaire et administratif qui réunissait le pouvoir temporel de l’abbé et celui de la commune. Parking gratuit à proximité sur la Grand Place et rue de Rivoli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

©Benoit Furet

