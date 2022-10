Rétrospective Echenay durant les années de guerre 1914 – 1918 et Centenaire du Monument aux Morts Echenay 52230 Creissels Catégories d’évènement: Aveyron

Découvrez la vie à Echenay durant la Grande Guerre et l’immédiat après-guerre. handicap moteur mi Echenay 52230 Salle des Fêtes Creissels 12100 Aveyron Occitanie Les 5 & 6 novembre prochain aura lieu à Echenay (près de Joinville) une grande rétrospective sur la vie au village durant la période de la Grande Guerre 1914 – 1918 et donnera lieu à une exposition d’uniformes français et américains et autres objets. Vous y découvrirez aussi le parcours militaire de tous les appelés du village !

Ce sera également l’occasion de célébrer le dimanche 6 à 10 h le centenaire du Monument aux Morts du village en présence de nombreuses personnalités officielles ou civiles.

Alors, que vous vous intéressiez à cette période de l’histoire, à « l’histoire locale » du canton de Poissons ou juste à la recherche de vos ancêtres Epincelois, venez nombreux, l’entrée est gratuite…

