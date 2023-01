Échecs pour tous Malestroit Malestroit OT GUER - Destination Brocéliande Malestroit Catégories d’Évènement: Malestroit

Morbihan Malestroit Le club d’échecs vous propose de pratiquer cette discipline qui allie stratégie, patience et logique dans une ambiance conviviale.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 17h.

+33 2 97 75 18 15 http://www.passtemps-malestroit.bzh/ Centre Culturel Le Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit

