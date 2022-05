Echecs avec Marie Sebag Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme Rencontre et parties avec la meilleure joueuse française, Marie Sebag, Grand Maître international : simultanée et questions-réponses sur son parcours échiquéen. https://valence-echecs.legtux.org/ Valence

