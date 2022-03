Échec et mat au Jardin des Plantes Jardin des plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Aménagé par le botaniste Antoine Hectot et redessiné par Antoine Noisette, le jardin des plantes se présente sous la forme d’un parc paysager avec plans d’eau, ponts et rocailles. Véritable conservatoire de plantes régionales ou exotiques, il abrite de multiples essences rares (collections d’épiphytes, de cactées et de succulentes). Le jardin des plantes accueille le Cercle d’échecs de Nantes, le Samedi 4 Juin pour un événement « *_Échec et mat au Jardin des Plantes *_» qui se tiendra dans l’Allée de la Musique et dans l’espace jeux de 6 tables/échiquiers du jardin. Le programme vise à faire découvrir au grand public, de 5 à 100 ans, le jeu d’échecs sous ses aspects ludiques, accessibles et vivants. Ce qui n’empêche pas, au contraire, l’intervention de deux Maîtres Internationaux ! **16h30 – 18h Défis Chess & Run** sur les 2 échiquiers géants, parties d’échecs rapides (10’10’’). *_Tout l’après-midi *_: Jeu libre et initiation sur les échiquiers géants et les tables mises à disposition. Les licenciés du C.E.N sont à la disposition du public ! Le Cercle d’échecs de Nantes, investit le Jardin des Plantes. Ils feront découvrir le jeu d’échecs sous ses aspects ludiques et vivants. Avec la participation de deux Maîtres Internationaux ! Jardin des plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire Nantes Loire-Atlantique

