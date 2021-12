Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Echec et mat à la russe Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Echec et mat à la russe Cosmopolis, 2 janvier 2022, Nantes. 2022-01-02

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Pass sanitaire à présenter à l’entrée. Premier événement échecs 2022Après-midi autour des échecs : quiz, mini-tournoi en blitz, échiquier géant, prix à gagner! Pourquoi le jeux d’échecs est si populaire chez les Russes? Russies étonNantes vous propose une présentation courte avec un mini-quiz sur les échecs pour dévoiler le secret du succès de ce jeux intellectuel chez la population russe et dans le monde entier. Cette séance sera suivi d’un mini-tournoi en blitz, de parties en blitz à 4 et aussi de parties spectaculaire sur l’échiquier géant. Ne manquez pas ce RDV phare du début de l’année ! Evénement organisé par le club d’échecs de Sautron avec le soutien du CDJE44 (Comité Départemental du Jeux d’Echecs de la Loire Atlantique) et la Ligue d’Echecs du Pays de la Loire https://www.echecs44.fr Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

