Echec et mat à la russe avec la championne d’échecs Nino Maisuradze Cosmopolis, 22 décembre 2021, Nantes.

2021-12-22 Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Horaire : 17:00 19:00

Gratuit : oui Pass sanitaire à présenter à l’entrée.

Soirée échecs, parties en simultanée avec la grande championne Nino MaisuradzeMini tournoi, échiquier géant… On dit qu’en Russie tout le monde sait jouer aux échecs dès le plus jeune âge. Les Russes jouent aux échecs partout : dans les rues, les cours, sur les balcons, les bancs, et même dans les trains! Nous vous proposons de vous plonger dans ce monde des échecs et redécouvrir ce jeux populaire à travers d’une partie en simultanée contre Nino Maisuradze, Grand Maitre International féminin. Vous aurez aussi la possibilité de faire une partie sur l’échiquier géant! À vous de jouer ! Nino Maisuradze, joueuse d’échecs française d’origine géorgienne détentrice du titre de grand maître international féminin. Elle est multiple championne de France en cadence rapide et classique, par équipe et en individuel. En 2013 et 2014 Nino Maisuradze gagne le championnat de France féminin individuel ; en 2016 et 2018 victoire au championnat de France féminin des parties rapides ; en 2015, 2018, 2019 et 2021 elle remporte le Top 12 par équipes mixtes et en 2015 et 2021 par équipe féminine. Au 1er septembre 2014, elle bat son propre record Elo avec 2 349 points. Elle a répresenté la France lors du Championnat du Monde et de l’Europe à nombreuses reprises. En 2010 en Suisse elle obtient la médaille d’or du 1er échiquier à Mitropa Cup ; en 2011 en Turquie obtient la 7ème place par équipes à l’Olympiade ; en 2012 – 5ème place au Championnat d’Europe en Grèce ; en 2012 joue un match amical contre l’Indonésie à Jakarta ; en 2013 en Pologne et à Kazakhstan au Championnat du Monde; en 2016 en Azerbaidjan. Elle est participante et vainqueur de nombreux prix aux tournois internationaux (Canada, France, Portugal, Espagne, Népal, Italie, Suisse, Allemagne, Mexique, Brésil, Romanie, Géorgie, Pologne, Russie…) Inscription joueurs : https://forms.gle/kHWXk6chHN9fMdF69 Evenement organisé en partenariat avec le club d’échecs de Sautron, la Ligue des Echecs des Pays de la Loire, le Comité Départemental du Jeu d’Echecs 44

Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr