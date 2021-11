Rennes MJC Bréquigny Ille-et-Vilaine, Rennes Echappons-nous …à petits pas! dès 6 mois en français et en langue des signes MJC Bréquigny Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Echappons-nous …à petits pas! dès 6 mois en français et en langue des signes MJC Bréquigny, 11 décembre 2021, Rennes. Echappons-nous …à petits pas! dès 6 mois en français et en langue des signes

le samedi 11 décembre à MJC Bréquigny Entrée libre sur réservation

Lectures bilingues d’albums jeunesse théatralisées et accordéon, De la comptinne à l’histoire, dès 6 mois et pour toute la famille MJC Bréquigny 15 avenue Georges Graff, 35200 Rennes Rennes Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T10:30:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu MJC Bréquigny Adresse 15 avenue Georges Graff, 35200 Rennes Ville Rennes lieuville MJC Bréquigny Rennes