Echappées photographiques bretonnes Musée de la carte postale, 18 septembre 2021, Baud.

Echappées photographiques bretonnes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la carte postale

Photographies et cartes postales ont un destin commun, elles se croisent et se rejoignent depuis plus d’un siècle. Les unes sont le support des autres et les font voyager à travers le monde. Elles sont le reflet de fragments de vie et se rangent ou se collectionnent toutes deux précieusement dans des albums que l’on regarde en famille. Les millions de clichés réalisés viennent alors approvisionner à la fois les éditeurs de cartes postales, la presse locale ou les fonds d’atelier personnel. Proches du photojournalisme et dans le sillage de leurs prédécesseurs, de nombreux photographes contemporains, connus ou moins connus, ont parcouru cette Bretagne d’entre terre et mer. Leurs points communs ? Une approche à la fois documentaire, sociale, humaniste mais aussi plastique faisant d’eux de véritables artistes et reporter-photographes. **« Echappées photographiques bretonnes » met en lumière deux personnalités morbihannaises, qui tout comme leurs pairs, ont réussi à capter l’âme de cette région.** Le photographe-éditeur **Yvon Kervinio** « Je mets en image l’histoire des gens pour ne pas qu’elle soit perdue » A l’aide d’un grand angle, il prend pendant plus de 20 ans des milliers de clichés qui sont de véritables reportages photographiques sur la Bretagne des années 1980 (vie quotidienne, métiers, loisirs, croyances, portraits, paysages, coutumes, fêtes…). Il considère alors l’appareil-photo comme la prolongation d’un désir de comprendre, de transmettre et la carte postale comme un moyen de fixer les traces de nos vies, de nos terroirs pour les générations futures. A ses yeux « Tant que l’image n’est pas sur papier, elle n’existe pas ! » Le fonds d’atelier de **Jean Eveno** A partir des années 1960, il sillonne de nombreuses communes du Morbihan mais également du Finistère immortalisant évènements familiaux, fêtes et actualités locales. Les milliers de clichés réalisés montrent son travail en tant que photo-journaliste, son talent de portraitiste Au début des années 80, son style évolue et s’inspire de la photographie sociale très en vogue. Au contact de Michel Thersiquel, Guy Querrec ou Fulvio Royter, il apprend l’instantanéité de l’ image, ou comment témoigner d’un moment de vie.

Photographies et cartes postales ont un destin commun, elles se croisent et se rejoignent depuis plus d’un siècle. Découvrez l’exposition temporaire.

Musée de la carte postale 3 avenue Jean Moulin, 56150,Baud Baud Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00