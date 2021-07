Echappées Musicales du Médoc – Vertheuil Vertheuil, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Vertheuil.

Echappées Musicales du Médoc – Vertheuil 2021-07-30 21:00:00 – 2021-07-30 Place Saint-Pierre Abbaye

Vertheuil Gironde Vertheuil

0 EUR Dans la magnifique salle des Augustins, de l’Abbaye de Vertheuil

Soirée de clôture «Klezmer and more »

Au programme : Musique klezmer et improvisation…

Billetterie dans les Offices de Tourisme Médoc-Vignoble à Lesparre et Pauillac

dernière mise à jour : 2021-07-01 par