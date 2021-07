Bégadan Bégadan Bégadan, Gironde Echappées Musicales du Médoc – Bégadan Bégadan Bégadan Catégories d’évènement: Bégadan

Gironde

Echappées Musicales du Médoc – Bégadan Bégadan, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Bégadan. Echappées Musicales du Médoc – Bégadan 2021-07-29 – 2021-07-29 Eglise de Saint Saturnin 1 Route de Saint-Saturnin

Bégadan Gironde Bégadan Dans la magnifique Eglise Saint-Saturnin de BEGADAN

Concert de musique de chambre « Le romantisme allemand »

Au programme : Brahms, Weber, Schumann…

dernière mise à jour : 2021-07-01

Détails Catégories d’évènement: Bégadan, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bégadan Adresse Eglise de Saint Saturnin 1 Route de Saint-Saturnin Ville Bégadan lieuville 45.35663#-0.89365

