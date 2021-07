Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Echappées Musicales du Médoc à Soulac Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Echappées Musicales du Médoc à Soulac Soulac-sur-Mer, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Soulac-sur-Mer. Echappées Musicales du Médoc à Soulac 2021-07-28 21:00:00 – 2021-07-28

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer Dans la magnifique Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres, de Soulac/Mer

Concert d’ouverture « Duos panoramiques »

Au programme : un voyage original et intimiste de Bach à nos jours…

Billetterie dans les Offices de Tourisme Médoc-Vignoble à Lesparre et Pauillac Dans la magnifique Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres, de Soulac/Mer

Concert d’ouverture « Duos panoramiques »

Au programme : un voyage original et intimiste de Bach à nos jours…

Billetterie dans les Offices de Tourisme Médoc-Vignoble à Lesparre et Pauillac Dans la magnifique Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres, de Soulac/Mer

Concert d’ouverture « Duos panoramiques »

Au programme : un voyage original et intimiste de Bach à nos jours…

Billetterie dans les Offices de Tourisme Médoc-Vignoble à Lesparre et Pauillac dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Ville Soulac-sur-Mer lieuville 45.51512#-1.12325

Évènements liés