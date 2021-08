Sommedieue Sommedieue Meuse, Sommedieue ECHAPPEES EN MEUSE Sommedieue Sommedieue Catégories d’évènement: Meuse

Sommedieue Meuse Sommedieue Meuse 5 EUR Le Département de la Meuse, en collaboration avec Meuse Ancycles, organise Echappées en Meuse, l’événement cycliste à destination de tous les amateurs de vélos (3e édition).

3 circuits, animations pour tous, étapes gourmandes, rendez-vous culturels et découverte d’une vie rurale seront au rendez-vous. Sans oublier le village du terroir, point fort du camp de base établi à Sommedieue sur le site des Epichées. Les circuits :

– Un circuit familial sécurisé, de 9h à 17h, de 28 km (circuit interdit aux véhicules motorisés)

– Un circuit découverte, sécurisé, de 38 km, de 9h à 17h

– Un circuit sportif de 102 km, avec un parcours subsidiaire de 76 km, de 9h à 17h (possibilité d’arriver pour 8h). Ces parcours sont ponctués d’étapes et d’animations permettant de découvrir la vie rurale, le terroir, la culture et le patrimoine meusien.

Le samedi à partir de 18h, des concerts animeront le début de la soirée. Allez, tous à vos vélos ! Infos pratiques :

1 sac distribué par participant (dans la limite de 1000) contenant 1 gourde et 1 roadbook.

4 points de ravitaillements prévus :

– sur le camp de base aux Epichées

– à Villers-sur-Meuse (commun à tous les parcours)

– à Mouilly (circuit découverte)

– à Lahaymeix (circuit sportif). dircom@meuse.fr +33 3 55 25 01 36 Département de la Meuse dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

