Vinon Cher Vinon 20 EUR 20 Cet été, l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose, chaque mardi, une rencontre avec un passionné de son territoire.

En petits groupes (15 participants maximum), venez découvrir le Grand Sancerrois à travers le regard d’un de ses habitants. A la fin de la soirée, un moment de convivialité vous est offert, au soleil couchant, afin de favoriser les échanges et de découvrir les produits locaux. Pour cette soirée, venez rencontrer Baptiste et Gersende d’Affaires d’enclumes, ferronniers d’art.

Un beau moment d’échange et de partage ! Soirée sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois.

