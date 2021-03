Fontenay-sous-Bois FONTENAY EN SCENE Fontenay-sous-Bois ECHAPPEES BELLES – ISSUE DE SECOURS FONTENAY EN SCENE Fontenay-sous-Bois Catégorie d’évènement: Fontenay-sous-Bois

ECHAPPEES BELLES – ISSUE DE SECOURS FONTENAY EN SCENE, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Fontenay-sous-Bois. ECHAPPEES BELLES – ISSUE DE SECOURS

FONTENAY EN SCENE, le samedi 31 juillet à 16:30

Ils sont sept, disons d’âge mûr, sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi pas tenter l’aventure ? Partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur qui bat la chamade. Si les gestes sont maladroits, l’allure fragile, la mémoire vacillante, qu’est- ce qui empêche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ? Derrière la question ; « Qu’est-ce que vieillir ? », se dissimule une autre question chargée d’émotions ambivalentes : « Comment vieillir ? » « Issue de secours » distille l’idée d’un vieillissement enviable. Si vieillir suppose des deuils et des renoncements, imaginer que s’ouvrent également des perspectives et des possibilités d’entrer à tout âge en renaissance. Derrière la question ; « Qu’est-ce que vieillir ? », se dissimule une autre question chargée d’émotions ambivalentes : « Comment vieillir ? » FONTENAY EN SCENE Fontenay sous bois Fontenay-sous-Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T16:30:00 2021-07-31T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Fontenay-sous-Bois Autres Lieu FONTENAY EN SCENE Adresse Fontenay sous bois Ville Fontenay-sous-Bois