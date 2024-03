Échappées Belles – Issue de Secours • Compagnie Adhok Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes, dimanche 14 avril 2024.

Échappées Belles – Issue de Secours • Compagnie Adhok Sept personnages d'âge mûr sortent par erreur de la maison de repos qui les accueille… Pourquoi alors ne pas partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur battant la chamade ? Dimanche 14 avril, 17h00 Théâtre du Vieux Saint-Étienne

La compagnie Adhok investit le centre-ville avec deux spectacles, deux formes déambulatoires créées autour d’une réflexion continue sur l’humain et ses conditions de vie. Est-ce que tout est toujours possible, à tout âge? Comment vieillir aujourd’hui? Ce dimanche, place à l’automne-hiver de nos vies, avec deux volets d’une trilogie de l’existence entamée en 2012.

Ils sont sept, sept personnages d’âge mûr sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était entrebaillée, alors pouquoi ne pas tenter l’aventure ? Pourquoi ne pas partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur battant la chamade ? Oui, les gestes sont maladroits, l’allure est fragile et la mémoire vacillante, mais qu’est-ce qui les empèche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ? Au-delà de la question «Qu’est-ce que vieillir ?», la compagnie Adhok pose une autre question chargée d’émotions ambivalentes : Comment vieillir ?

Issue de secours distille l’idée d’un vieillissement enviable. Si vieillir suppose des deuils et des renoncements, il s’agit ici d’imaginer les possibilités et les joies d’une renaissance à tout âge.

Départ parvis du Théâtre du Vieux Saint-Étienne, 14 rue d’Échange • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

Théâtre du Vieux Saint-Étienne 14 rue d’Échange 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

