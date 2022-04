Echappées Baie – Les maquisards de Broualan Broualan, 22 avril 2022, Broualan.

Découvrez le maquis de Broualan, qui fut, au cœur du bois de Buzot, l’un des plus importants maquis de Francs-Tireurs et Partisans Français du département. Vous partagerez la vie de ces hommes et de ces femmes à travers une randonnée qui vous mènera sur les lieux importants de cette période de notre histoire.

Distance : 8km. Durée : 2h30

