Echappées Baie – Le Mont Saint-Michel à vélo Roz-sur-Couesnon, 12 avril 2022, Roz-sur-Couesnon.

Au départ de la Maison des Polders (site de location de vélos), rejoignez le Mont Saint-Michel par la Voie Verte, les digues et les polders. L’occasion de vous conter l’histoire passionnante de ces terres conquises par l’homme sur la mer et de faire étape en bord de Couesnon au barrage de la Caserne et de comprendre son fonctionnement.

Circuit cyclable plat.

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans.

Distance 23km. Durée 3h.

