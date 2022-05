Echappées Baie – Entre terre et mer Saint-Broladre Saint-Broladre Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Broladre

Echappées Baie – Entre terre et mer Saint-Broladre, 19 avril 2022, Saint-Broladre. Echappées Baie – Entre terre et mer Polder Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Broladre

2022-04-19 – 2022-04-19 Polder Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine Saint-Broladre À la découverte de l’estran, descendez au cœur des herbus, espace sauvage entre terre et mer pour y découvrir les plantes salées, les gabions et les élevages des moutons de prés-salés.

Ce parcours vous amènera en Baie maritime du Mont Saint-Michel. Dépaysement garanti ! Prévoir des bottes. Distance 7km. Durée 2h30. tourisme@ccdol-baiemsm.bzh +33 2 99 48 76 45 http://ccdol-baiemsm.bzh/ À la découverte de l’estran, descendez au cœur des herbus, espace sauvage entre terre et mer pour y découvrir les plantes salées, les gabions et les élevages des moutons de prés-salés.

Ce parcours vous amènera en Baie maritime du Mont Saint-Michel. Dépaysement garanti ! Prévoir des bottes. Distance 7km. Durée 2h30. Polder Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Broladre

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Broladre Autres Lieu Saint-Broladre Adresse Polder Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Ville Saint-Broladre lieuville Polder Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Broladre Departement Ille-et-Vilaine

Echappées Baie – Entre terre et mer Saint-Broladre 2022-04-19 was last modified: by Echappées Baie – Entre terre et mer Saint-Broladre Saint-Broladre 19 avril 2022 ille-et-vilaine Saint-Broladre

Saint-Broladre Ille-et-Vilaine