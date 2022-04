Echappées Baie – Chasse au trésor à vélo Roz-sur-Couesnon, 6 juillet 2022, Roz-sur-Couesnon.

Echappées Baie – Chasse au trésor à vélo Les Quatre salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon

2022-07-06 – 2022-07-07 Les Quatre salines 3 rue des Mondrins

Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine

En famille, prenez part à la chasse au trésor à vélo autour de la Maison des Polders (site de location de vélos). A travers les digues et les polders, partez à la recherche de différents indices cachés. Ouvrez l’œil et remplissez votre carnet de route, apprenez l’histoire de ces terres et des productions légumières.

À partir de 7 ans, horaires sur réservation

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Distance 11,5km. Durée 1h30.

En famille, prenez part à la chasse au trésor à vélo autour de la Maison des Polders (site de location de vélos). A travers les digues et les polders, partez à la recherche de différents indices cachés. Ouvrez l’œil et remplissez votre carnet de route, apprenez l’histoire de ces terres et des productions légumières.

À partir de 7 ans, horaires sur réservation

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Distance 11,5km. Durée 1h30.

Les Quatre salines 3 rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon

dernière mise à jour : 2022-03-24 par