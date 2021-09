Frazé Frazé Eure-et-Loir, Frazé ÉCHAPPÉES À VÉLO Frazé Frazé Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Frazé Eure-et-Loir Frazé Circuit de 18 km qui empruntera en partie le tracé de la Véloscénie et des petites routes

pittoresques permettant la découverte des paysages et du patrimoine local. À la fin de cette échappée, plusieurs animations seront proposées dans le cadre de la Journée du Perche. mairie.fraze@wanadoo.fr +33 2 37 29 50 52 Échappées à Vélo dernière mise à jour : 2021-09-13 par

