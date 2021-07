Guilly Entre Guilly et Neuvy en Sullias Guilly Echappées à vélo des bords de Loire à la Sologne Entre Guilly et Neuvy en Sullias Guilly Catégorie d’évènement: Guilly

Echappées à vélo des bords de Loire à la Sologne Entre Guilly et Neuvy en Sullias, 1 août 2021, Guilly. Echappées à vélo des bords de Loire à la Sologne

Entre Guilly et Neuvy en Sullias , le dimanche 1 août à 10:00

– par les municipalités – Partez à la découverte des villages de Guilly et de Neuvy en Sullias grâce aux échappées à vélo! 21Km de balade des bords de Loire et la Sologne! Découvertes et animations tout au long du parcours – Possibilité de pique-niquer à Neuvy en Sullias Echappées à vélo des bords de Loire à la Sologne Entre Guilly et Neuvy en Sullias Place de l’Église, Guilly Guilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guilly Autres Lieu Entre Guilly et Neuvy en Sullias Adresse Place de l'Église, Guilly Ville Guilly lieuville Entre Guilly et Neuvy en Sullias Guilly