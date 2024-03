Echappées à vélo Boucle Ferrières / Griselles Ferrières-en-Gâtinais, dimanche 23 juin 2024.

Balade commentée gratuite le long de la Cléry entre Ferrières-en-Gâtinais et Griselles. La boucle de 8 km à vélo est sans difficulté et peut se faire en famille. Commentaires sur le patrimoine et les usages de l’eau. Au programme zone humide aux abords de la Cléry (définition, rôles), Pont du Gril à Griselles (pont médiéval), église de Griselles (lustres chauffants artisanaux), Moulin Tosset (ancien usage), Moulin des Aulnes (passage à gué), Château de la Fontaine (hameau de Bois le Roi), puits communaux (usages et cycle de l’eau), Forêt de Montargis (rôle dans le cycle de l’eau, environnement, déchets). Sur inscription. Organisé par les services du SPANC et l’ OFFICE DE TOURISME de la CC4V. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:30:00

fin : 2024-06-23

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire ot@cc4v.fr

L’événement Echappées à vélo Boucle Ferrières / Griselles Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2024-03-08 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS