### Marché de producteurs, village associatif et spectacle de rue _Dans le cadre de l’événement Respirez !_ Sur le parvis de l’Espace Job Le Centre culturel Théâtre des Mazades, l’Espace Job et les Centres culturels de quartier Renan et Lalande s’associent pour proposer une programmation annuelle tournée vers la sensibilisation à l’environnement et le rapport à la terre. Tout au long de l’après-midi, un village associatif et un village de producteurs locaux proposent sensibilisations, animations, ateliers et dégustations de produits en circuit court.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:59:00