Centre d’animation Lalande, le samedi 9 octobre à 14:00

### Marché de producteurs, village associatif et spectacle de rue **Dans le cadre de l’événement Respirez !** Sur le parvis de l’Espace Job Le Centre culturel Théâtre des Mazades, l’Espace Job et les Centres culturels de quartier Renan et Lalande s’associent pour proposer **une programmation annuelle tournée vers la sensibilisation à l’Environnement et le rapport à la terre.** Tout au long de l’après-midi, un village associatif et un village de producteurs locaux proposent sensibilisations, animations, ateliers gratuits et dégustations et ventes de produits en circuit court . Seront présents : Cie La famille Goldini / Partageons les jardins / La Ruche qui dit Oui / La Glanerie / Zéro waste/ Humus et associés / Elemen’terre / L’école EDNH BTS environnement/ La maison du vélo /Le CPie/ Mitsa / Aux goûts des sens/ Klézia / La patte dans le pot / Manjar viu / L’épicerie O Mazette / La Brewlangerie, le restaurant La tête en l’air etc… **18h Spectacle de rue : [Les Robinsonnades du Roi Midas](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/40573/Les%20Robinsonnades%20du%20Roi%20Midas?_k=8rpuee) – Cie La Famille Goldini** **Pass sanitaire obligatoire, entrée gratuite**

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:59:00